Курс долара і євро на 14 січня та вихідні: валюта продовжує дорожчати

Курс долара і євро на 14 січня та вихідні: валюта продовжує дорожчати

Вартість долара становить 27,7 грн, а євро - 31,8 грн.

У п'ятницю, 14 січня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 15 та 16 січня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 14 січня:

Долар США – 27,73 грн (плюс 3 коп.).

Євро – 31,78 грн (плюс 31 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 13 січня:

Долар США – 27,70/27,90 грн.

Євро – 31,45/31,85 грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.

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