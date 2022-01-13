Курс долара і євро на 14 січня та вихідні: валюта продовжує дорожчати

Вартість долара становить 27,7 грн, а євро - 31,8 грн.
У п'ятницю, 14 січня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 15 та 16 січня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 14 січня:
- Долар США – 27,73 грн (плюс 3 коп.).
- Євро – 31,78 грн (плюс 31 коп.)
Курси валют у банках та обмінниках 13 січня:
- Долар США – 27,70/27,90 грн.
- Євро – 31,45/31,85 грн.
Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.
Читайте також:
- Оренда квартир за рік зросла на 10%: в яких регіонах винаймати житло найдорожче.
- В Україні продовжує дорожчати свинина: які нині ціни.
- На Банковій прогнозують активне зростання цін на продукти протягом 2022 року.