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Курс долара і євро на 16 лютого: валюта послабила свої позиції

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Курс долара і євро на 16 лютого: валюта послабила свої позиції

unian.net

Вартість долара - 28,2 грн, євро - 32,0 грн.

У середу, 16 лютого, гривня почала зміцнюватися. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 16 лютого 2022 року:

  • Долар США – 28,24 грн (плюс 30 коп.).
  • Євро –  32,03 грн (плюс 31 коп.).

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

  • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
  • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 15 лютого 2022 року:

В обмінниках різко підскочила ціна продажу валюти.

  • Долар США – 28,18/28,60 грн.
  • Євро – 31,90/32,55 грн.

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