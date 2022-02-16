Курс долара і євро на 16 лютого: валюта послабила свої позиції

Вартість долара - 28,2 грн, євро - 32,0 грн.
У середу, 16 лютого, гривня почала зміцнюватися. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 16 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,24 грн (плюс 30 коп.).
- Євро – 32,03 грн (плюс 31 коп.).
Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 15 лютого 2022 року:
В обмінниках різко підскочила ціна продажу валюти.
- Долар США – 28,18/28,60 грн.
- Євро – 31,90/32,55 грн.
Читайте також:
- Збій в "Ощадбанку", "Приватбанку", сайтах Міноборони та ЗСУ: все, що відомо про проблеми в роботі
- Японія надасть $100 млн фінансової підтримки Україні
- Рада підтримала щорічну індексацію пенсій 1 березня: яких категорій громадян це стосується
- Хто та як допомагає Україні: за місяць маємо 4 млрд доларів та оборонне озброєння від семи країн
- Мільярд гривень на книжки: на що українці витрачають "ковідну" тисячу