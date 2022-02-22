Курс долара і євро на 23 лютого: валюта різко здорожчала

Курс долара і євро на 23 лютого: валюта різко здорожчала

Вартість долара - 29 грн, євро - 32,9 грн.

У середу, 23 лютого, долар і євро суттєво здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 23 лютого 2022 року:

Долар США – 28,98 грн (плюс 50 коп.).

Євро – 32,90 грн (плюс 62 коп.).

Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 22 лютого 2022 року:

Долар США – 28,55/29,05 грн.

Євро – 32,20/32,90 грн.

Знецінення гривні відбувається на тлі посилення російської агресії та визнання президентом РФ Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

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