Курс долара і євро на 24 лютого: валюта продовжує здорожчання

Курс долара і євро на 24 лютого: валюта продовжує здорожчання

Вартість долара - 29,3 грн, євро - 33,2 грн.

У четвер, 24 лютого, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 24 лютого 2022 року:

Долар США – 29,25 грн (плюс 27 коп.).

Євро – 33,17 грн (плюс 27 коп.).

Востаннє долар в курсах НБУ так дорого коштував наприкінці лютого 2015-го, коли гривня встановила антирекорд.

Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 23 лютого 2022 року:

Долар США – 28,95/29,45 грн.

Євро – 32,80/33,40 грн.

Знецінення гривні відбувається на тлі посилення російської агресії та визнання президентом РФ Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

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