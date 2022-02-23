Курс долара і євро на 24 лютого: валюта продовжує здорожчання

Вартість долара - 29,3 грн, євро - 33,2 грн.
У четвер, 24 лютого, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 24 лютого 2022 року:
- Долар США – 29,25 грн (плюс 27 коп.).
- Євро – 33,17 грн (плюс 27 коп.).
Востаннє долар в курсах НБУ так дорого коштував наприкінці лютого 2015-го, коли гривня встановила антирекорд.
Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 23 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,95/29,45 грн.
- Євро – 32,80/33,40 грн.
Знецінення гривні відбувається на тлі посилення російської агресії та визнання президентом РФ Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.
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