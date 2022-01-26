Курс долара і євро на 27 січня: гривня знову впала до найнижчого за останні чотири роки показника

Курс долара і євро на 27 січня: гривня знову впала до найнижчого за останні чотири роки показника

Вартість долара - 28,8 грн, євро - 32,5 грн.

У четвер, 27 січня, долар і євро вчергове здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 27 січня:

Долар США – 28,79 грн (плюс 13 коп.).

Євро – 32,48 грн (плюс 18 коп.).

Гривня знецінюється, особливо в останні дні, через можливе російське військове вторгнення до України. Від початку 2022 року долар США в курсах НБУ здорожчав на півтори гривні. Востаннє долар так дорого коштував чотири роки тому - 22 січня 2018-го його офіційний курс становив 28,84 грн.

Cередньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.

Курси валют у банках та обмінниках 26 січня:

Долар США – 28,60/28,90 грн.

Євро – 32,20/32,60 грн.

Зростання курсу долара – як реагуватиме Нацбанк та чого чекати від цін в Україні | Новини тижня

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