Курс долара і євро на 28 січня: гривня впала до найнижчого за останні сім років показника

Вартість долара - 29 грн, євро - 32,3 грн.
У п'ятницю, 28 січня, долар вчергове здорожчає, а євро здешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 29 та 30 січня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 28 січня 2022 року:
- Долар США – 28,98 грн (плюс 19 коп.).
- Євро – 32,34 грн (мінус 14 коп.).
Курс долара 28,98 грн - це другий такий високий показник в історії української валюти за останні сім років. Антирекорд за всі роки був 26 лютого 2015-го - тоді за курсом НБУ долар підстрибнув до 30,01 грн.
Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 27 січня 2022 року:
- Долар США – 28,75/29,05 грн.
- Євро – 32,25/32,65 грн.
Зазначимо, що гривня активно знецінюється останніми днями через можливе російське військове вторгнення до України. Від початку 2022 року долар США за курсом НБУ здорожчав на 1,7 гривні.
Cередньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.
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