Курс долара і євро на 28 січня: гривня впала до найнижчого за останні сім років показника

Курс долара і євро на 28 січня: гривня впала до найнижчого за останні сім років показника

Вартість долара - 29 грн, євро - 32,3 грн.

У п'ятницю, 28 січня, долар вчергове здорожчає, а євро здешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 29 та 30 січня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 28 січня 2022 року:

Долар США – 28,98 грн (плюс 19 коп.).

Євро – 32,34 грн (мінус 14 коп.).

Курс долара 28,98 грн - це другий такий високий показник в історії української валюти за останні сім років. Антирекорд за всі роки був 26 лютого 2015-го - тоді за курсом НБУ долар підстрибнув до 30,01 грн.

Курс долара США в офіційних курсах НБУ протягом 2015-2022 років / Національний банк України

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 27 січня 2022 року:

Долар США – 28,75/29,05 грн.

Євро – 32,25/32,65 грн.

Зазначимо, що гривня активно знецінюється останніми днями через можливе російське військове вторгнення до України. Від початку 2022 року долар США за курсом НБУ здорожчав на 1,7 гривні.

Cередньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.

Зростання курсу долара – як реагуватиме Нацбанк та чого чекати від цін в Україні | Новини тижня

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