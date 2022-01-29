Курс долара і євро на 31 січня: гривня зміцнилася, а в НБУ пояснили, що буде далі

Курс долара і євро на 31 січня: гривня зміцнилася, а в НБУ пояснили, що буде далі

Вартість долара - 28,8 грн, євро - 32 грн.

У понеділок, 31 січня, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 31 січня 2022 року:

Долар США – 28,78 грн (мінус 20 коп.).

Євро – 32,02 грн (мінус 32 коп.).

28, 29 та 30 січня ще діє офіційний курс долара на рівні 28,98 грн - це другий такий високий показник в історії української валюти за останні сім років. Антирекорд за всі роки був 26 лютого 2015-го - тоді за курсом НБУ долар підстрибнув до 30,01 грн.

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 29 січня 2022 року:

Долар США – 28,70/29,00 грн.

Євро – 32,00/32,40 грн.

Зазначимо, що гривня активно знецінюється останніми днями через можливе російське військове вторгнення до України. Від початку 2022 року долар США за курсом НБУ здорожчав на півтори гривні.

Cередньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.

"2022 рік розпочався для фінансового ринку України черговими викликами. Нагнітання ситуації на кордонах України суттєво погіршило очікування учасників ринку, що позначилося на зниженні вартості українських активів (як на внутрішньому ринку, так і за кордоном) та формуванні девальваційного тиску на гривню", - пояснив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він зазначив, що "ситуація – складна, але не критична".

"Насамперед через той запас міцності, якого ми досягли. Накопичені резерви дають змогу згладжувати надмірні курсові коливання за рахунок валютних інтервенцій. Так, для збалансування валютного ринку НБУ продав від початку 2022 року 1,5 млрд доларів США. У нас достатньо резервів для того, щоб продовжувати дотримуватися нашої стратегії валютних інтервенцій і згладжувати коливання. Водночас хочу ще раз наголосити, що Нацбанк не повторюватиме помилок минулого і не намагатиметься утримати фіксований обмінний курс на певному рівні. Ми впевнені, що ринок в майбутньому збалансується і не виключаємо, що може навіть бути корекція", - сказав Шевченко.

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