Курс долара і євро в Україні зріс: скільки коштує валюта 11 березня

Долар дорожчає після падіння до мінімального рівня з жовтня.

Національний банк України встановив новий офіційний курс, за яким долар дорожчає другий день поспіль. Це сталося після того, як валюта досягла мінімального рівня з жовтня. Аналітики припускають, що ріст може бути тимчасовим або сигналізувати про більш серйозні зміни у фінансовій системі.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Український валютний ринок фіксує нове зростання курсу долара та євро. 11 березня середній курс продажу долара зріс до 41,55 грн, а євро – до 45,00 грн.

В обмінних пунктах долар купують по 41,05 грн, а євро – по 44,30 грн. На міжбанку зафіксовано підвищення курсу долара до 41,32-41,35 грн/долар. Офіційні дані НБУ також свідчать про зростання: курс долара встановлено на рівні 41,2870 грн, а євро – 44,7716 грн.

Як повідомлялося, в Україні завершили індексацію пенсій. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

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