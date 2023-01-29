Курс долара на наступний тиждень: банкір розповів, що буде з валютою

Протягом наступного тижня значних змін в курсах валют не буде. На міжбанку долар буде перебувати в межах 40-41 гривня.

Таку думку в коментарі виданню"Обозреватель" висловив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

"Інерція ринку" і поточна ситуація підводять до прогнозу: протягом наступного тижня глобальних змін з курсом валют не відбудеться. Таким чином, від 30 січня до 5 лютого курс готівкового долара перебуватиме у вже звичних межах 40-41 грн за долар", - розповів він.

Рівновага на валютному ринку буде супроводжуватися короткочасними коливаннями в межах 0,5 грн. За словами експерта, головним завданням найближчим часом стане утримання економічної стабільності.

"Врахувати всі обставини, які можуть вплинути на валютний ринок, зараз досить складно. Адже триває війна, кожен день країна знаходиться під значним тиском. Ризик ракетних атак і їх наслідки прямо і побічно впливають на всі сфери життя. Тому в найближчі тижні і місяці утримання економічної стабільності стане одним з важливих завдань", - наголосив Герман Марченко.

Нагадаємо, офіційний курс валют в останній вихідні січня був таким: долар США - 36,56 грн, євро - 39,74 грн, а польський злотий - 8,44 грн.

Читайте також: