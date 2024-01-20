Курс долара наступного тижня – чи будуть значні зміни на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку наступного тижня багато в чому залежатиме від ролі Національного банку. Саме від обсягів та частоти валютних інтервенцій на міжбанку, які покликані вгамувати попит, залежатимуть курсові показники.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку".

Від 22 по 28 січня основні показники ринку будуть такими:

коридор курсових змін на міжбанку буде в межах 37,5-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро;

різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку очікується на рівні 0,5-1 грн;

курсові межі коливань на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 38-40 грн/долар та 40-43 грн/євро.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку навряд чи докорінним чином зміниться: від початку дії режиму "керованої гнучкості" саме міжбанк задає тон для готівкового ринку. Відтак курсові показники на готівковому ринку формуватимуться саме з огляду на безготівкові курси. Водночас ми не виключаємо, що на ринок можуть тиснути й інші фактори, дію та вплив яких прорахувати зараз вкрай важко", - пояснив експерт.

Лєсовий нагадав, що НБУ має достатній обсяг міжнародних валютних резервів (до 40 млрд доларів), щоб реалізовувати досить гнучку тактику на міжбанку.

"Відтак можемо припустити, що валютному ринку навряд чи загрожуватимуть якісь стрімкі курсові зміни: діятиме режим частих, але різноспрямованих змін без неочікуваних падінь чи навпаки – шалених злетів", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у НБУ прокоментували рівень інфляції 2023 року.

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