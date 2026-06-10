Курс долара побив психологічну позначку: скільки коштує валюта в банках

Курс валют / © ТСН

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Банки оновили курси валют на 10 червня, і середній курс продажу долара вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень. Американська валюта продовжує дорожчати як у банках, так і за офіційним курсом Національного банку України.

Про це стало відомо з сайту «Мінфін».

Середній курс купівлі долара становить 44,68 грн, а продажу — 45,20 грн. За добу долар додав 23 копійки на купівлі та 25 копійок на продажу. Офіційний курс НБУ зріс до 44,84 грн за долар.

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Євро також подорожчав. Середній курс продажу європейської валюти зріс на 26 копійок і досяг 52,30 грн, тоді як середній курс купівлі становить 51,55 грн. Офіційний курс НБУ піднявся до 51,90 грн за євро.

У найбільших банках курс купівлі готівкового долара становить від 44,50 до 44,80 грн, а продажу — від 45,10 до 45,25 грн. Зокрема, ПриватБанк купує долари по 44,55 грн і продає по 45,15 грн, Ощадбанк — по 44,60 грн та 45,25 грн відповідно, Укрсиббанк — по 44,50 грн і 45,10 грн, ПУМБ — по 44,60 грн і 45,20 грн, а Райффайзен Банк — по 44,80 грн і 45,20 грн.

Курс купівлі євро в банках становить від 51,25 до 51,60 грн, а продажу — від 52,15 до 52,40 грн. Зокрема, ПриватБанк купує євро по 51,40 грн і продає по 52,40 грн, Ощадбанк — по 51,50 грн та 52,35 грн, Укрсиббанк — по 51,25 грн і 52,15 грн, ПУМБ — по 51,60 грн і 52,30 грн, а Райффайзен Банк — по 51,30 грн і 52,36 грн.

Нагадаємо, раніше економісти дали прогноз щодо курсу валют в Україні. Частина експертів прогнозувала поступове, але впевнене просідання національної валюти, тоді як інші аналітики наголошують на історичних літніх тенденціях.

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