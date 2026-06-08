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ТСН у соціальних мережах

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Курс долара та євро на другий тиждень літа: банкір дав прогноз

Валютний ринок увійде у період відносної стабільності, приводів для паніки на ринку немає, кажуть експерти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На валютному ринку червень буде місяцем контрольованої динаміки

На валютному ринку червень буде місяцем контрольованої динаміки / © ТСН.ua

Американська валюта протягом другого тижня літа, аж до 14 червня, демонструватиме прогнозовану траєкторію. Різких падінь чи злетів не передбачається. На міжбанківському ринку показники коливатимуться в межах 44,2–44,7 гривні.

Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його прогнозом, на готівковому ринку долар очікується в діапазоні 44,1–44,6 гривні.

Євровалюта традиційно демонструє трохи більшу амплітуду коливань, оскільки її курс в Україні напряму залежить від співвідношення пари євро/долар на світових торгових майданчиках.

Експерти прогнозують, що і на міжбанку, і на готівковому ринку євро утримуватиме спільні позиції — від 51 до 52,5 гривні.

Банкіри також наголошують, що реальних економічних підстав для кризи немає, а отже, будь-яке розхитування курсу є наслідком тимчасових панічних настроїв.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що через затримки траншів фінансової допомоги від Європейського Союзу курс долара в Україні до кінця 2026 року може перевалити за 50 гривень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
303
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