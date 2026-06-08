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Курс долара та євро на другий тиждень літа: банкір дав прогноз
Валютний ринок увійде у період відносної стабільності, приводів для паніки на ринку немає, кажуть експерти.
Американська валюта протягом другого тижня літа, аж до 14 червня, демонструватиме прогнозовану траєкторію. Різких падінь чи злетів не передбачається. На міжбанківському ринку показники коливатимуться в межах 44,2–44,7 гривні.
Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
За його прогнозом, на готівковому ринку долар очікується в діапазоні 44,1–44,6 гривні.
Євровалюта традиційно демонструє трохи більшу амплітуду коливань, оскільки її курс в Україні напряму залежить від співвідношення пари євро/долар на світових торгових майданчиках.
Експерти прогнозують, що і на міжбанку, і на готівковому ринку євро утримуватиме спільні позиції — від 51 до 52,5 гривні.
Банкіри також наголошують, що реальних економічних підстав для кризи немає, а отже, будь-яке розхитування курсу є наслідком тимчасових панічних настроїв.
Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що через затримки траншів фінансової допомоги від Європейського Союзу курс долара в Україні до кінця 2026 року може перевалити за 50 гривень.