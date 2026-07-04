Долари / © Associated Press

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На початку липня валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним, а суттєвих коливань курсу долара та євро не очікується.

Такий прогноз у коментарі «Фокусу» озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

За його словами, попри те, що попит на валюту перевищує пропозицію, ситуація залишається контрольованою.

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«Перша декада липня, ймовірно, мине для валютного ринку без суттєвих потрясінь. Попри те, що попит на валюту перевищує пропозицію, однак Національний банк продовжує ефективно згладжувати такі „розриви“», — зазначив банкір.

За оцінками Лєсового, від 6 до 12 липня попит на валюту на міжбанківському ринку перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15%, а для стабілізації ситуації НБУ може провести валютні інтервенції на суму 800–850 млн доларів.

«На наступному тижні курс долара може перебувати в межах 44,7–45,1 грн. Курс євро очікується в діапазоні 51,5–52,5 грн. Водночас євро залишатиметься залежним від зовнішніх чинників, зокрема від співвідношення євро та долара на світовому ринку», — сказав Лєсовий.

Раніше експерти повідомили, що у липні на українців чекає подальший рух курсу валют у бік зростання, а американський долар має всі шанси офіційно подолати психологічну позначку у 45 гривень.

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