Курс долара та євро у травні 2026: до чого готуватися українцям та бізнесу

У травні 2026 року валютний ринок України перебуватиме під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників. Курс долара очікується в діапазоні 43,5–44,5 грн, а євро — 49,5–52,5 грн.

Про це для УНІАН розповів, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

За словами банкіра, на ринку збережеться режим «керованої гнучкості», що унеможливлює різкі та неконтрольовані стрибки курсу. Водночас щоденні коливання можуть бути більш волатильними, але згладжуватимуться валютними інтервенціями Нацбанку. Очікується, що їхній середній обсяг у травні становитиме до 800 млн доларів на тиждень.

Суттєвим фактором стабілізації стане надходження перших траншів після розблокування кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро.

«Міжнародна фінансова допомога дає Україні змогу покривати частину бюджетних видатків, а отже підтримувати економіку навіть у надскладних воєнних умовах. Варто нагадати, що у державному бюджеті України на 2026 рік потреба в міжнародній фінансовій допомозі оцінена у 2,079 трлн грн, що за закладеним у бюджет середньорічним курсом 45,7 грн/дол. відповідає приблизно 45,5 млрд дол.», — пояснив Лєсовий.

Вплив цін на нафту та глобальних ризиків

На валютний ринок також тиснутимуть глобальні фактори, зокрема ситуація на Близькому Сході. Через нестабільність у цьому регіоні зростає вартість нафти, що посилює інфляційний тиск і підтримує американську валюту. Натомість стабілізація цін може сприяти зміцненню євро.

За прогнозом фахівця, курс євро до долара на світових ринках може коливатися в межах 1,10–1,13 або 1,15–1,18. Для українців це означає підвищену мінливість євро: кожна зміна на 0,01 у парі євро/долар відповідає приблизно 0,5 грн у внутрішньому курсі.

Окремим чинником ризику залишаються наслідки повномасштабної агресії. Руйнування енергетичної та логістичної систем безпосередньо впливає на споживчі ціни та можливості бізнесу.

«Шкода, якої країна-агресорка завдає енергетичній і транспортній інфраструктурі, може тиснути на економіку, обмежувати можливості бізнесу працювати повноцінно і, відповідно, позначатися на споживчих цінах. Війна далека від завершення, тому цей чинник і надалі залишатиметься одним із потенційних тригерів для валютного ринку», — зауважив Лєсовий.

Загалом, у травні курс долара перебуватиме в межах 43,5–44,5 грн, тоді як євро — у діапазоні 49,5–52,5 грн залежно від зовнішніх умов та успішності валютних інтервенцій регулятора.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 24 квітня.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара США зріс на 6 копійок і становить 43,94 гривні за один долар.

Водночас євро подешевшав на 11 копійок — до 51,38 гривні за один євро.

Також знизився курс польського злотого — на 2 копійки, до 12,10 гривні за один злотий.