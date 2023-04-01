Курс долара у квітні: експерт спрогнозував, чи очікувати на стрибки валюти

Курс навряд чи впаде нижче за 37 гривень за долар.

У квітні в Україні курс долара буде перебувати у межах 37,00-39,00 гривень за один долар, якщо не відбудеться жодних виняткових подій.

Про це йдеться у прогнозі кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, пишуть "Факти ICTV".

За його словами, курс долара до гривні нижче за 37 грн навряд чи впаде. Натомість потенціал для зростання набагато більший

Що стосується безготівкового долара, то стосовно гривні він залишається стабільним, каже експерт. Хоча НБУ постійно продає валюту для задоволення попиту.

"Минулого тижня обсяг продажу валюти Нацбанком зріс до 500 млн доларів, що свідчить про зростання попиту на валюту. Однак іноземні кредити і гранті надходять стабільно в запланованих обсягах. Це забезпечує стабільність валютного курсу і навіть дозволяє нарощувати валютні резерви", - заявив Хмелевський.

Разом з тим експерт не виключає того, що стабільність може зруйнуватись у будь-який момент. З його слів, до падіння гривні може призвести загострення бойових дій, збільшення обстрілів або ж загроза ядерного удару.

Нагадаємо, банкір Герман Марченко висловив думку про те, що у квітні курс долара і курс євро будуть перебувати у звичних коридорах - це 37,80-38,80 грн за долар, а також 40,00-41,00 грн за євро. Можливі коливання у межах 30-50 копійок.

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