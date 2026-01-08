ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Курс долара в обмінниках: скільки коштує американська валюта 8 січня

Який курс долара в обмінниках у четвер, 8 січня.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Курс долара

Курс долара / © Associated Press

Станом на 8 січня в українських обмінниках курс долара перевищує офіційний показник Національного банку України.

За актуальними даними, середній курс купівлі долара в обмінниках становить 43,04 грн, а середній курс продажу — 43,29 грн за долар.

Курс американської валюти в обмінних пунктах може відрізнятися залежно від міста та попиту на готівкову валюту.

Водночас, за даними Національного банку, долар подорожчав одразу на 16 копійок і досягла 42,72 грн за долар.

Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie