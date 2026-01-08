- Дата публікації
- Категорія
- Гроші
Курс долара в обмінниках: скільки коштує американська валюта 8 січня
Який курс долара в обмінниках у четвер, 8 січня.
Станом на 8 січня в українських обмінниках курс долара перевищує офіційний показник Національного банку України.
За актуальними даними, середній курс купівлі долара в обмінниках становить 43,04 грн, а середній курс продажу — 43,29 грн за долар.
Курс американської валюти в обмінних пунктах може відрізнятися залежно від міста та попиту на готівкову валюту.
Водночас, за даними Національного банку, долар подорожчав одразу на 16 копійок і досягла 42,72 грн за долар.