Гроші
81
1 хв

Курс долара в Україні — що буде з валютою до кінця вересня

До кінця вересня в Україні на валютному ринку можна очікувати відносно стабільну ситуацію.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Попит на американську валюту в Україні серед громадян і бізнесу незначний

Попит на американську валюту в Україні серед громадян і бізнесу незначний / © Associated Press

Станом на середину вересня курсові показники коливаються в копійчаному діапазоні, а попит на іноземні купюри відносно низький.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в коментарі Новини.LIVE, до чого готуватися українцям найближчим часом.

За даними експерта, попит на американську валюту в Україні серед громадян і бізнесу незначний. Натомість пропозиція достатня завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів та активізації експорту сільськогосподарської продукції. Тому вересень буде стабільним місяцем, а курсові коливання не вийдуть за межі 20-30 копійок.

Найближчим часом, до кінця вересня 2025 року, українцям не варто хвилюватися через курс долара, бо він точно не перетне психологічну позначку 42 грн/дол.

Раніше банкір Тарас Лєсовий прогнозував, що до кінця місяця курс євро буде більш активним, адже формується переважно під впливом глобальної динаміки пари долар/євро. Втім, поспішно скуповувати євро немає сенсу. Адже –серпневий досвід показав, що після швидкого зростання відбувається таке ж швидке «відкочування» курсу.

