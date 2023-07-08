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Курс долара в Україні у другому півріччі 2023-го: прогноз банкіра

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс долара в Україні у другому півріччі 2023-го: прогноз банкіра

У другому півріччі 2023-го гривня щодо долара буде зміцнюватися надалі. / Фото: Associated Press

Гривня буде зміцнюватися.

У другому півріччі 2023-го гривня щодо долара буде зміцнюватися надалі. Очікується, що готівковий курс обмінних пунктів знизиться до рівня офіційного курсу валют."

Банкір Сергій Мамедов розповів УНІАН, яким буде курс долара в Україні у другому півріччі 2023-го.

За його словами, станом на сьогоднішній день середній готівковий курс гривні в банках становить 37,3 грн за один долар. Більшість експертів, наголосив Мамедов, не бачать факторів, які могли б привести до знецінення національної валюти у найближчій перспективі.

"Українська гривня останнім часом відчутно зміцнила свої позиції у готівковому сегменті, що знижує попит на іноземну валюту", - йдеться у коментарі.

Як повідомлялося, економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, яким буде курс долара в Україні після війни. 

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