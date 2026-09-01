Курс долара зросте до 50 грн: економіст назвав можливу дату

Курс долара / © Pixabay

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Курс долара в Україні може досягти позначки 50 грн наприкінці 2027 року. Водночас такий рівень не означатиме валютної чи економічної катастрофи для країни.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив економіст Сергій Фурса.

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За його словами, якщо гривня завершить 2026 рік на рівні близько 45,5–46 грн за долар, то здорожчання американської валюти до 50 грн становитиме менше ніж 10%.

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Економіст зазначив, що для української економіки помірне послаблення гривні є природним процесом. Тому сама цифра у 50 грн за долар може виглядати значно загрозливішою через психологічне сприйняття, ніж через реальний вплив на економіку.

«Девальвація на 5–10% протягом року — це абсолютно здорова історія для такої економіки, як Україна», — наголосив Фурса.

Таким чином, можливий курс на рівні 50 грн за долар сам по собі не свідчитиме про кризу, якщо його досягнення відбуватиметься поступово та без різких валютних коливань.

Нагадаємо, вересень є місяцем переважного послаблення національної валюти щодо долара.

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