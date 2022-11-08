Курс гривні знову падає: скільки 8 листопада коштують долар і євро в "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 8 листопада, здорожчав на 11 копійок - до 40,10 грн/дол., курс євро до гривні став дорожчим на 60 копійок - до 39,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,60 грн за дол., євро – 38,80 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках курс гривні 8 листопада ослаб і щодо долара, і щодо євро. Так, долар в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок – до 40,70 грн/дол., євро здорожчав на 40 копійок і коштує 40,00 грн/євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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