ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 1 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних американський долар залишиться без змін.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Курс валют

Курс валют на понеділок, 1 червня. / © pexels.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 червня. Долар залишився без змін. Євро злетіло на 12 коп. Злотий зріс на 5 коп.

Про це стало відомо з сайту НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,26 (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,55 (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,19 (+5 коп.)

Як повідомлялося, українців можуть оштрафувати за перекази на банківські картки. Йдеться насамперед про ситуації, коли люди фактично займаються підприємницькою діяльністю через звичайні банківські картки без офіційної реєстрації ФОП.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie