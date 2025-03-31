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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Курс валют на 1 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар впав у ціні.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 квітня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 41,42 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,42 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,82 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,71 (+1 коп.)

Нагадаємо, курс валют продовжує підносити сюрпризи, але цього разу приємні – після нетривалого зростання американська валюта знову подешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару, попит на нього знижується.

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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