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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 2 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо валюти.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

Курс валют на 2 квітня 2025-го. / © pixabay.com

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 2 квітня. Долар втратив 5 коп. Тим часом євро зменшився аж на 22 коп. Злотий - на 6 коп.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,34 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,60 (-22 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,65(-6 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, яким буде курс долара в перший тиждень квітня. Ситуація матиме відносно сталий вигляд.

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