Курс валют на 1 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 1 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 43,91 гривні. Змінилися й показники євро (додав 14 копійок) та злотого (виріс на 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,91 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,45 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,75 (+2 коп.)

Як ми писали, станом на 30 березня офіційний курс становить близько 43,84 грн за долар і 50,49 грн за євро. У другій половині березня гривня зміцнилася, а Нацбанк стримав зростання курсу, не допустивши подорожчання долара до 45 грн. На Великдень очікується відносна стабільність курсу без різких стрибків, хоча на ринку зберігається підвищений попит на валюту.