Курс валют на 1 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 1 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 41,71 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,71 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,74 (-40 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,17 (-11 коп.)

Раніше йшлося про те, що євро продовжує підносити сюрпризи. Так, після, здавалося б, упевненого тритижневого тренду на подешевшання, курс євровалюти знову швидко попрямував угору, подолав 49 грн і майже дійшов до 49,5 грн за одиницю.

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Чому євро «ожив», чого очікувати цього тижня від курсу валют в Україні, чи буде курс 50 грн/євро, яким може бути курс долара, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.