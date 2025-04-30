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Курс валют на 1 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 1 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 41,47 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,16 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,03 (-4 коп.)
Раніше ми писали, що на валютному ринку України неспокійно: курси долара і євро то зростають, то знижуються, а прогнози фінансових аналітиків різні. Експерти говорять, що основна причина складнощів прогнозування — бурхливі політичні події, пов’язані, зокрема, з активізацією переговорів щодо найшвидшого встановлення миру в Україні.