Курс валют на 1 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 1 травня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 12 копійок і становить 43,96 гривні. Змінився й показник євро (втратив 13 копійок) та злотого (впав на 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,96 (-12 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,45 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,07 (-5 коп.)

Нагадаємо, курс долара в Україні наблизився до рекордних значень — понад 44 грн. Однак українці почали частіше продавати валюту, ніж купувати. Це пояснюють потребою у гривні для поточних витрат. Крім того, частина людей фіксує вигідний курс і не очікує різкого подальшого зростання найближчим часом.

