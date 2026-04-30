Курс валют на 1 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 1 травня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 12 копійок і становить 43,96 гривні. Змінився й показник євро (втратив 13 копійок) та злотого (впав на 5 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,96 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,45 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (-5 коп.)
Нагадаємо, курс долара в Україні наблизився до рекордних значень — понад 44 грн. Однак українці почали частіше продавати валюту, ніж купувати. Це пояснюють потребою у гривні для поточних витрат. Крім того, частина людей фіксує вигідний курс і не очікує різкого подальшого зростання найближчим часом.