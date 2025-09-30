- Дата публікації
Гроші
33
1 хв
Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
У перший день жовтня валюта стрімко втратила у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 1 жовтня. Ціна долара зменшилась на 17 коп. Євро впав у вартості на 14 коп. Польський злотий втратив 3 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,14 (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,30 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (-3 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що буде з курсом долара і євро у жовтні. З його слів, другий місяць осені стане перевіркою для стійкості гривні. На курс вплинуть бюджет, інфляція та міжнародна допомога.