Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 1 жовтня. Ціна долара зменшилась на 17 коп. Євро впав у вартості на 14 коп. Польський злотий втратив 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,14 (-17 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,30 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,31 (-3 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що буде з курсом долара і євро у жовтні. З його слів, другий місяць осені стане перевіркою для стійкості гривні. На курс вплинуть бюджет, інфляція та міжнародна допомога.

