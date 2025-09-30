ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

У перший день жовтня валюта стрімко втратила у ціні.

Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 1 жовтня. / © Getty Images

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 1 жовтня. Ціна долара зменшилась на 17 коп. Євро впав у вартості на 14 коп. Польський злотий втратив 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,14 (-17 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,30 (-14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,31 (-3 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що буде з курсом долара і євро у жовтні. З його слів, другий місяць осені стане перевіркою для стійкості гривні. На курс вплинуть бюджет, інфляція та міжнародна допомога.

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie