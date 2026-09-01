Курс валют на 1 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 1 вересня. / © Національний банк України

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НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 вересня. Долар втратив 3 коп. Вартість євро впала аж на 25 коп. Польський злотий зменшився на 3 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,52 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,63 (-25 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,93 (-3 коп.).

Нагадаємо, за даними фінансистів, кінець літа виявився сприятливим для гривні. Зокрема, у серпні українська валюта дещо зміцнилась до долара. Водночас ціни зросли незначно, а продовольчий кошик подешевшав майже на 2% порівняно з липнем. На що чекати у вересні 2026-го, читайте у нашому матеріалі.

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