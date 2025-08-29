Курс валют на 1 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 1 вересня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 вересня. Долар зріс на 6 коп. Євро знову додав 6 коп. Польський злотий залишився без змін.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,32 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,19 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,29 (0 коп.)

