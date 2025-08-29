ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1490
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 1 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня послабшає щодо долара та євро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на 1 вересня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 вересня. Долар зріс на 6 коп. Євро знову додав 6 коп. Польський злотий залишився без змін.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,32 (+6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,19 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,29 (0 коп.)

Нагадаємо, в Україні не всім можуть призначити житлову субсидію. Зокрема, допомогу не призначать домогосподарствам, що мають борги за комунальні послуги — якщо вони не оплачували комуналку більше трьох місяців на суму понад 680 гривень, якщо тільки не було укладено договір реструктуризації заборгованості або її не було оскаржено в судовому порядку.

Дата публікації
Кількість переглядів
1490
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie