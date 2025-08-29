- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1490
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 1 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня послабшає щодо долара та євро.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 вересня. Долар зріс на 6 коп. Євро знову додав 6 коп. Польський злотий залишився без змін.
Про це повідомили у НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,32 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,19 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,29 (0 коп.)
