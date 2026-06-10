Курс валют на 10 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 10 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 33 копійки і становить 44,84 гривні. Змінилися також показники євро (додав 54 копійки) та злотого (зріс на на 14 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,84 (+33 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,89 (+54 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,24 (+14 коп.).

Нагадаємо, долар і євро на початку червня вже дорожчали, і тенденція до зростання зберігається. Упродовж місяця курс долара може поступово наблизитися до 45 грн, але різких стрибків не очікується завдяки контролю НБУ. Ціни на сезонні продукти знижуватимуться, водночас м’ясо, хліб і частина інших товарів можуть трохи здорожчати.

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