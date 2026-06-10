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Курс валют на 10 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 10 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 33 копійки і становить 44,84 гривні. Змінилися також показники євро (додав 54 копійки) та злотого (зріс на на 14 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,84 (+33 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,89 (+54 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,24 (+14 коп.).
Нагадаємо, долар і євро на початку червня вже дорожчали, і тенденція до зростання зберігається. Упродовж місяця курс долара може поступово наблизитися до 45 грн, але різких стрибків не очікується завдяки контролю НБУ. Ціни на сезонні продукти знижуватимуться, водночас м’ясо, хліб і частина інших товарів можуть трохи здорожчати.