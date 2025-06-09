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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 10 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня послабила позиції щодо валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вівторок, 10 червня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 червня. Долар зріс на 9 коп. Євро додало 10 коп. Злотий виріс у ціні на 7 коп.

Про це стало відомо з сайту Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,49 (+9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,37 ( +10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,09 (+7 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара в Україні цього тижня.
З його слів, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін.

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