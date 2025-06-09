Курс валют на 10 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вівторок, 10 червня. / © УНІАН

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 червня. Долар зріс на 9 коп. Євро додало 10 коп. Злотий виріс у ціні на 7 коп.

Про це стало відомо з сайту Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,49 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,37 ( +10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,09 (+7 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара в Україні цього тижня.

З його слів, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін.

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Дата публікації 20:36, 23.05.25 Кількість переглядів 729 Валютні гойдалки: купувати долари чи євро?