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Курс валют на 10 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня послабила позиції щодо валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 червня. Долар зріс на 9 коп. Євро додало 10 коп. Злотий виріс у ціні на 7 коп.
Про це стало відомо з сайту Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+9 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,37 ( +10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (+7 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара в Україні цього тижня.
З його слів, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін.