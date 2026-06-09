Курс валют на 10 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 10 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 33 копійок та становить 44,84 гривні. Змінилися також показники євро (додав 54 копійки) та злотого (зріс на на 14 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,84 (+33 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,89 (+54 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,24 (+14 коп.).

Нагадаємо, долар і євро на початку червня вже подорожчали, і тенденція до зростання зберігається. Упродовж місяця курс долара може поступово наблизитися до 45 грн, але різких стрибків не очікується завдяки контролю НБУ. Ціни на сезонні продукти знижуватимуться, водночас м’ясо, хліб і частина інших товарів можуть трохи подорожчати.

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