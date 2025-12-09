ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 10 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Іноземна валюта другий день поспіль зростає у ціні.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на середу, 10 грудня. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 грудня. Долар додав аж 11 коп. Євро зріс ще на 7 коп. Польський злотий підвищився на 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,18 (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,09 (+7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,60 (+1 коп.)

Як повідомило Міністерство фінансів України, у студентів університетів та коледжів зростуть стипендії від 1 вересня 2026 року. Зараз у вишах мінімальна академічна стипендія становить 2 000 грн, а зросте до 4 000 грн.

