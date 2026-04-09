ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 10 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 10 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 43,46 гривні. Змінилися й показники євро (додав 4 копійки) та злотого (зросла на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,46 (+9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,79 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,93 (+1 коп.)

Нагадаємо, 6–12 квітня валютний ринок України зберігатиме відносну стабільність. Водночас напередодні Великодня можливий додатковий тиск на курс через те, що українці активніше продають валюту. Такий фактор може дещо здешевити долар на готівковому ринку. За оцінкою банкіра Тараса Лєсового, на міжбанку долар перебуватиме в межах 43,7–44,25 грн, а євро — 49,5–52 грн. Готівковий курс долара очікується на рівні 43,5–44,5 грн, євро — 50,5–52 грн, при цьому загальні коливання за тиждень не перевищать 1–1,5%.

