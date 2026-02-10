Курс валют на 10 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вівторок, 10 лютого. / © Associated Press

Реклама

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 лютого. Долар втратив 2 коп. Євро злетіло аж на 36 коп, злотий додав 10 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,02 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,12 (+36 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,13 (+10 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом цього тижня - 9-15 лютого. Зокрема, з його слів, валютний ринок в Україні поступово входить до фази вирівнювання попиту і пропозиції.