Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,02 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 3 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,02 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,12 (+36 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,13 (+10 коп.)

Раніше банкір спрогнозвав, що протягом 9–15 лютого суттєвих стрибків курсу долара та євро не буде. За словами Тараса Лєсового, ринок поволі вирівнює попит і пропозицію, а аграрний сектор і бюджетні платежі підтримують надходження валюти, що допомагає гривні залишатись стабільною.

Згідно з оцінками, долар на міжбанку може торгуватися близько 42,75–43,5 грн, а в обмінниках — 42,5–43,75 грн, тоді як євро очікується в коридорі 50–52 грн. Щоденні коливання курсів будуть невеликими — лише кілька копійок.

Дата публікації
Кількість переглядів
351
