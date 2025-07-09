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Курс валют на 10 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 10 липня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 7 копійок і становить 41,77 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,77 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,84 (-21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,51 (-4 коп.)
Раніше йшлося про те, що з початком липня і другого півріччя року долар в Україні продовжив демонструвати відносну стабільність курсу, на відміну від євро, вартість якого зростає не по днях, а по годинах.
Чому так, наскільки помітно зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.