Курс валют на 10 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар знизився у вартості і опустився до позначки менше 42 грн.

Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 10 листопада 2025-го. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 7 листопада. Долар втратив 11 коп. Євро зменшилося на 2 коп. Польський злотий додав 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,97 (-11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,50 (-2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара в листопаді. На ситуацію на валютному ринку впливатимуть кілька взаємопов’язаних факторів, які спрямовуватимуть вектор потенційних змін. Курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 гривні.

