Курс валют на 10 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар знизився у вартості і опустився до позначки менше 42 грн.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 7 листопада. Долар втратив 11 коп. Євро зменшилося на 2 коп. Польський злотий додав 1 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,97 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,50 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара в листопаді. На ситуацію на валютному ринку впливатимуть кілька взаємопов’язаних факторів, які спрямовуватимуть вектор потенційних змін. Курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 гривні.