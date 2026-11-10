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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 10 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Національний банк України встановив курс валют на 10 листопада. Долар, євро та польський злотий здорожчали щодо гривні.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 листопада. Долар подорожчав на 9 коп., євро додав 18 коп., а польський злотий зріс на 7 коп.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,41 грн (+9 коп.).

Курс євро

  • 1 євро — 50,82 грн (+18 коп.).

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,59 грн (+7 коп.).

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, дефіцит державного бюджету без урахування міжнародних грантів у доходах цьогоріч становитиме близько 35% ВВП. У 2027 році цей показник може зрости до 37% ВВП, однак уже 2028 року очікується його скорочення до 20% ВВП.

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