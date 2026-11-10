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Курс валют на 10 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України встановив курс валют на 10 листопада. Долар, євро та польський злотий здорожчали щодо гривні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 листопада. Долар подорожчав на 9 коп., євро додав 18 коп., а польський злотий зріс на 7 коп.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,41 грн (+9 коп.).
Курс євро
1 євро — 50,82 грн (+18 коп.).
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 грн (+7 коп.).
Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, дефіцит державного бюджету без урахування міжнародних грантів у доходах цьогоріч становитиме близько 35% ВВП. У 2027 році цей показник може зрости до 37% ВВП, однак уже 2028 року очікується його скорочення до 20% ВВП.