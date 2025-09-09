- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 10 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Іноземна валюта значно втратила у ціні за останню добу.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 10 вересня. Долар втратив аж 12 коп. Євро зменшився на 9 коп. Польський злотий - на 4 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,12 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,29 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,34 (-4 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро в Україні цього тижня, 8-14 вересня. Зазначається, що валютний ринок залишатиметься передбачуваним. Долар збереже стабільність, але євро коливатиметься.