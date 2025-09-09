ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 10 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Іноземна валюта значно втратила у ціні за останню добу.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на середу, 10 вересня. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 10 вересня. Долар втратив аж 12 коп. Євро зменшився на 9 коп. Польський злотий - на 4 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,12 (-12 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,29 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,34 (-4 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро в Україні цього тижня, 8-14 вересня. Зазначається, що валютний ринок залишатиметься передбачуваним. Долар збереже стабільність, але євро коливатиметься.

