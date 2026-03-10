Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на середу, 11 березня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 11 березня. Долар втратив 3 коп. Євро злетів аж на 32 коп. Злотий додав 15 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,86 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,03 (+32 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,99 (+15 коп.)

Як повідомлялося, протягом останніх двох днів американський долар зріс і в обмінниках, і в банках. Зокрема, напередодні середній курс купівлі та продажу зріс на 15 коп., а днем раніше - на 5 коп. У деяких банках долар продавали по 44,35 грн.

