Курс валют на 11 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © Associated Press

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Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 11 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 13 копійок і становить 44,97 грн. Показники євро не змінилися, а злотий упав на 3 копійки.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,97 (+13 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,89 (±0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,21 (-3 коп.).

Нагадаємо, долар та євро на початку червня вже дорожчали, і тенденція до зростання зберігається. Упродовж місяця курс долара може поступово наблизитися до 45 грн, але різких стрибків не очікується завдяки контролю НБУ. Ціни на сезонні продукти знижуватимуться, водночас м’ясо, хліб і частина інших товарів можуть трохи здорожчати.

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