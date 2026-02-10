Курс валют на 11 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 11 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 43,09 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 13 копійок) та злотого (додав 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,09 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,25 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,15 (+2 коп.)

Раніше банкір дав прогноз щодо курсу валют на тиждень 9–15 лютого.

На думку Тараса Лєсового, суттєвих стрибків курсу не очікується. Ринок поволі вирівнює попит і пропозицію, а аграрний сектор і бюджетні платежі підтримують надходження валюти, що допомагає гривні залишатись стабільною.

Долар на міжбанку може торгуватися близько 42,75–43,5 грн, а в обмінниках — 42,5–43,75 грн. Євро — 50–52 грн. Можливі лише невеликі коливання курсів будуть невеликими.