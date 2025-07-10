- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 11 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Перед вихідними гривня послабилася щодо іноземної валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 11 липня. Долар додав 5 коп. Євро зріс на 13 коп, а злотий - на 1 коп.
Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,82 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,97 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,52 (+1 коп.)
Як повідомлялося, у червні 2025-го ціни на продукти харчування в Україні зросли майже на чверть, порівняно із червнем минулого року. Таким чином продовольча інфляція значно перевищила загальну, яка минулого місяця сповільнилася і становила 14,3 відсотка.