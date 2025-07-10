Курс валют на 11 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 11 липня. / © Associated Press

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 11 липня. Долар додав 5 коп. Євро зріс на 13 коп, а злотий - на 1 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,82 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,97 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,52 (+1 коп.)

Як повідомлялося, у червні 2025-го ціни на продукти харчування в Україні зросли майже на чверть, порівняно із червнем минулого року. Таким чином продовольча інфляція значно перевищила загальну, яка минулого місяця сповільнилася і становила 14,3 відсотка.

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Дата публікації 22:22, 04.07.25 Кількість переглядів 132 Чи зупиниться зростання цін? Прогноз Нацбанку!