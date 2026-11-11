Курс валют на 11 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © Getty Images

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Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 11 листопада. Долар зріс на 9 коп. Водночас євро злетів у ціні аж на 26 коп. Польський злотий - додав ще 5 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,50 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро — 51,07 грн (+26 коп.).

Курс злотого

1 польський злотий — 11,63 грн (+5 коп.).

Нагадаємо, українці можуть отримати 2000 гривень через «Дію». Йдеться про національну програму «Скринінг здоров’я 40+», яка запрацювала в Україні від 1 січня нинішнього року. Зауважимо, що на відміну від звичайної грошової допомоги, ця виплата має виключно цільове призначення.

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