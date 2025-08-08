- Дата публікації
Гроші
205
1 хв
Курс валют на 11 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар та євро далі втрачають у ціні. Гривня трохи посилює позиції.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 серпня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшилося ще на 8 коп. Тим часом злотий зріс на 1 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,38 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,19 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)
Нагадаємо, в Україні замість копійок будуть шаги. Очільник НБУ Андрій Пишний сподівається, що країна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Водночас, не виключено, що такий перехід можливий ще цього року.