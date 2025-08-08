Курс валют на 11 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на понеділок, 11 серпня. / © Національний банк України

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 серпня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшилося ще на 8 коп. Тим часом злотий зріс на 1 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,38 (-7 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,19 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)

Нагадаємо, в Україні замість копійок будуть шаги. Очільник НБУ Андрій Пишний сподівається, що країна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Водночас, не виключено, що такий перехід можливий ще цього року.

Реклама