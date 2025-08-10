- Дата публікації
Курс валют на 11 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 7 копійок і становить 41,38 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,38 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,19 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)
Раніше йшлося про те, що євро продовжує підносити сюрпризи. Так, після, здавалося б, упевненого тритижневого тренду на подешевшання, курс євровалюти знову швидко попрямував угору, подолав 49 грн і майже дійшов до 49,5 грн за одиницю.
Чому євро «ожив», чого очікувати цього тижня від курсу валют в Україні, чи буде курс 50 грн/євро, яким може бути курс долара, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.