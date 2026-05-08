Курс валют на 11 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня послабиться щодо долара та євро.

Олена Капнік
Курс валют. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 травня. Долар зріс на 5 коп. Євро додав у у ціні також 5 коп. Злотий залишився без змін.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,85 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,59 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,19 (0 коп.).

Нагадаємо, українці можуть продати американський долар значно дорожче за офіційний курс, якщо серійний номер купюри має певну комбінацію цифр. Колекціонери-боністи активно полюють за такими банкнотами на спеціалізованих онлайн-аукціонах.

