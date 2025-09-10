Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 11 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 41,21 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,21 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,24 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,31 (-3 коп.)

Нагадаємо, експерт прокоментував ситуацію з курсом долара. Так, паніка довкола цього безпідставна. Водночас українцям радять шукати надійні та вигідніші інструменти для збереження коштів.

Попередньо до кінця року курс гривні не повинен значно відхилятися від позначки 41–42 грн за долар, адже дефіцит бюджету України 2025 року повністю покривається фінансовою допомогою від західних партнерів.

У контексті того, чи варто купувати долари, економіст Олександр Савченко радить звернути увагу на альтернативні способи збереження коштів. Зокрема, це банківські депозити, які є значно безпечнішими.